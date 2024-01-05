Учителя подозревают в сексуальной связи со школьницей в Петропавловске

Добавим, что согласно ст. 122 УК РК за половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, грозит до пяти лет лишения свободы. В октябре прошлого года в Туркестанской области задержали 33-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании несовершеннолетних девочек. Он дал признательные показания. Позже двух полицейских в Алматы задержали по подозрению в изнасиловании 14-летней девочки. Они были взяты под стражу.