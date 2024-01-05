Учителя подозревают в сексуальной связи со школьницей в Петропавловске

Вечером 4 января в социальных сетях появилась информация о том, что учителя физкультуры одной из школ Петропавловска подозревают в сексуальной связи с восьмиклассницей, приехавшей в город из райцентра. Сегодня, 5 января, в пресс-службе ДП СКО сообщили, что подозреваемого задержали.
«Досудебным расследованием установлено, что 28-летний мужчина вступил в половую связь с 14-летней несовершеннолетней. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания», — проинформировали в ведомстве.
Досудебное расследование ведется по статье 122 части 1 УК РК («Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»). В пресс-службе Управления образования Северо-Казахстанской области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что прокомментировать ситуацию не могут, так как дело находится в полиции.
Добавим, что согласно ст. 122 УК РК за половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, грозит до пяти лет лишения свободы. В октябре прошлого года в Туркестанской области задержали 33-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании несовершеннолетних девочек. Он дал признательные показания. Позже двух полицейских в Алматы задержали по подозрению в изнасиловании 14-летней девочки. Они были взяты под стражу.