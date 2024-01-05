ПВО уничтожила украинскую ракету «Нептун» в Черном море

«Пятого января 2024 года около 12:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противокорабельной ракеты “Нептун” по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в ведомстве.
Как уточнили в министерстве, за неделю российские военные уничтожили восемь крылатых ракет Storm Shadow, 14 тактических ракет «Точка-У», три переделанные для стрельбы по наземным целям зенитные ракеты комплекса С-200, 107 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и Vampire, три противорадиолокационные ракеты HARM и 253 беспилотных летательных аппарата.
Ракета Р-360 комплекса «Нептун» весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска — до 280 километров, скорость — около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн — от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.
ВСУ регулярно пытаются наносить удары по российской территории ракетами «Нептун». Российская ПВО перехватывает и уничтожает снаряды противника.