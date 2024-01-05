ПВО уничтожила украинскую ракету «Нептун» в Черном море

Как уточнили в министерстве, за неделю российские военные уничтожили восемь крылатых ракет Storm Shadow, 14 тактических ракет «Точка-У», три переделанные для стрельбы по наземным целям зенитные ракеты комплекса С-200, 107 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и Vampire, три противорадиолокационные ракеты HARM и 253 беспилотных летательных аппарата.