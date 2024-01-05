В Ташкенте возбудили уголовное дело в отношении бывшего судьи Сергелийского районного суда по уголовным делам. Выяснилось, что в суде на стадии рассмотрения находилось уголовное дело по обвинению руководства одной из строительных компаний в мошенничестве в особо крупном размере. Задержанный в период пребывания на должности судьи, рассматривая данное дело, совершил такие преступления, как бездействие, фальсификация доказательств, вымогательство и вынесение несправедливого приговора.