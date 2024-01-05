МО РФ сообщило о сбитых Су-27 и вертолете Ми-8 ВСУ за неделю

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) России и средства ПВО за неделю сбили истребитель Су-27, вертолет Ми-8, 8 ракет Storm Shadow, 14 ракет «Точка-У», 3 ракеты С-200, переделанные для удара по наземным целям, а также 107 ракет РСЗО HIMARS, «Ольха» и Vampire Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.