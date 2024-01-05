Минобороны назвало потери ВСУ после отражения 18 атак на одном направлении СВО

По его словам, российская авиация и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районе Ивановки, Берестового, Вишневого, Купянска, Песчаного, Петропавловки, Синьковки, Терны и Тимковки Харьковской области, а также Новоселовского и Стельмаховки Луганской народной республики.
По оценке Минобороны России, в результате Украина потеряла более 485 военных, шесть танков, включая немецкий Leopard-2, 11 боевых бронемашин, 24 автомобиля, семь пусковых установок реактивных систем залпового огня «Ольха» и «Vampire», а также восемь орудий полевой артиллерии. Помимо этого, уничтожены три украинских склада боеприпасов и топлива.
Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что артиллеристы Западной группировки российских войск уничтожили украинскую боевую машину пехоты ВСУ на расстоянии 15 километров. Военная техника ВСУ, прибывшая на опорный пункт для доставки боеприпасов и продовольствия, была обнаружена с помощью беспилотника «Орлан-10», после чего ее координаты были передали батарее гаубиц, которые поразили цель.