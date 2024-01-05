Минобороны назвало потери ВСУ после отражения 18 атак на одном направлении СВО

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что артиллеристы Западной группировки российских войск уничтожили украинскую боевую машину пехоты ВСУ на расстоянии 15 километров. Военная техника ВСУ, прибывшая на опорный пункт для доставки боеприпасов и продовольствия, была обнаружена с помощью беспилотника «Орлан-10», после чего ее координаты были передали батарее гаубиц, которые поразили цель.