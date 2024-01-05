Добавил единичку: в Челябинске владелец иномарки придумал, как не платить штрафы за дорожные нарушения

За подделку челябинца теперь могут на год лишить водительских прав. Ему придется отвечать и за избыточную тонировку стекол. Вдобавок в Госавтоинспекции пообещали поднять из архивов зафиксированные камерами нарушения и все-таки обязать водителя оплатить штрафы.