Добавил единичку: в Челябинске владелец иномарки придумал, как не платить штрафы за дорожные нарушения

В Челябинске водитель повесил на свой кроссовер Infinity поддельные номера и не платил благодаря этому штрафы за нарушения на дороге.
Автомобилист обзавелся номерными знаками, которые почти в точности совпадали с настоящими. Только вместо кода региона 74 на них значилось 174.
— Автомобиль неоднократно попадал в поле зрения комплексов автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД, но так как на нем установлены подложные регистрационные знаки, водитель уходил от ответственности, — рассказали в региональном управлении ГИБДД.
Избегать штрафов челябинцу удавалось, пока сотрудникам ДПС не показались очень уж темными тонированные стела белой иномарки. При проверке выяснилось, что номерные знаки на машине фальшивые, а настоящие водитель возит в багажнике.
За подделку челябинца теперь могут на год лишить водительских прав. Ему придется отвечать и за избыточную тонировку стекол. Вдобавок в Госавтоинспекции пообещали поднять из архивов зафиксированные камерами нарушения и все-таки обязать водителя оплатить штрафы.