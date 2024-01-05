Здание церковного прихода загорелось в поселке Лебяжье в Ленобласти

Четыре пожарных машины и 16 огнеборцев приехали днем 5 января к зданию церковного прихода храма Николая Чудотворца, расположенного в поселке Лебяжье Ленинградской области. Там между вторым этажом и чердаком вспыхнул огонь. Он быстро распространился по деревянному сооружению и охватил 35 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
— Огнеборцы ликвидировали открытое горение в здании церковного прихода храма Николая Чудотворца в поселке Лебяжье, — сообщили в ведомстве в 14:31.
По данным МЧС, никто при ЧП не пострадал. Почему возник огонь, пока неизвестно. Это будут выяснять специалисты, когда спасатели полностью потушат возгорание.
Добавим, что в Петербурге сегодня произошли два пожара, в котором пострадали люди. Один из них случился ночью в доме на Российском проспекте. Там один человек погиб, и еще одного пришлось госпитализировать в больницу. А днем из-за пожара в доме на улице Ворошилова эвакуировали 17 жильцов. Кроме того, там пострадали два человека.