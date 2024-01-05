Здание церковного прихода загорелось в поселке Лебяжье в Ленобласти

Добавим, что в Петербурге сегодня произошли два пожара, в котором пострадали люди. Один из них случился ночью в доме на Российском проспекте. Там один человек погиб, и еще одного пришлось госпитализировать в больницу. А днем из-за пожара в доме на улице Ворошилова эвакуировали 17 жильцов. Кроме того, там пострадали два человека.