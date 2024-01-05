На стройплощадке жилого дома в Челябинске разбился рабочий

По предварительной информации рабочий упал с большой высоты во внутренних помещениях жилого дома. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и медики.
О состоянии рабочего пока сведений нет — не исключен летальный исход.
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По предварительной информации рабочий упал с большой высоты во внутренних помещениях жилого дома. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и медики.
О состоянии рабочего пока сведений нет — не исключен летальный исход.