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На стройплощадке жилого дома в Челябинске разбился рабочий

Несчастный случай произошел на улице Братьев Кашириных, напротив первого корпуса ЧелГУ.
Скорая помощь
Источник: РИА "Новости"

По предварительной информации рабочий упал с большой высоты во внутренних помещениях жилого дома. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и медики.

О состоянии рабочего пока сведений нет — не исключен летальный исход.