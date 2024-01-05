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Четыре человека получили травмы в ДТП в Минске

По информации Госавтоинспекции, авария произошла из-за того, что водитель BMW не справился с управлением.

МИНСК, 5 янв — Sputnik. Четыре человека получили травмы в результате аварии на въезде в Минск, сообщили в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации инспекторов, ДТП произошло в пятницу 5 января около 13:00 на Смиловичском тракте.

«Водитель автомобиля BMW, двигаясь в направлении улицы Селицкого, не справился с управлением и совершил наезд на стоящий в первой полосе грузовой Mercedes», — сказали в ГАИ.

Там также отметили, что телесные повреждения получили оба водителя и два пассажира BMW, все они были доставлены в учреждение здравоохранения.

На месте аварии работали сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД и спасатели МЧС.

В Госавтоинспекции напомнили, что при возникновении препятствия или опасности для движения, которые водитель не может обнаружить, ему следует немедленно снизить скорость вплоть до остановки авто.