В Челябинскую область придут рождественские морозы

В Рождество в Челябинской области будет морозно. По прогнозу метеорологов, в ночь с 6 на 7 января температура опустится до −21 градуса. Пойдет небольшой снег.
Слабый снегопад продолжится и в светлое время суток 7 января. Днем, по расчетам Гидрометцентра, воздух прогреется до −10 градусов. Зато в следующие дни мороз усилится.
В дневное время
7 января православные христиане отмечают Рождество. В челябинском Свято-Симеоновском кафедральном соборе ровно в полночь начнется праздничная литургия. Ее совершит митрополит Челябинский и Миасский Алексий.