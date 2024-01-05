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В Челябинскую область придут рождественские морозы

В рождественскую ночь в Челябинской области будет снежно и холодно.
Сейчас в Ричмонде: -4° 0 м/с 74% 767 мм рт. ст. +3°
Источник: Комсомольская правда

В Рождество в Челябинской области будет морозно. По прогнозу метеорологов, в ночь с 6 на 7 января температура опустится до −21 градуса. Пойдет небольшой снег.

Слабый снегопад продолжится и в светлое время суток 7 января. Днем, по расчетам Гидрометцентра, воздух прогреется до −10 градусов. Зато в следующие дни мороз усилится.

В дневное время 8—11 января температура не будет пониматься выше −17 градусов, а ночью будет холодать до −26.

7 января православные христиане отмечают Рождество. В челябинском Свято-Симеоновском кафедральном соборе ровно в полночь начнется праздничная литургия. Ее совершит митрополит Челябинский и Миасский Алексий.