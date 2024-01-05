В Иране арестовали подозреваемых в теракте с 89 погибшими

Теракт произошел 3 января на памятной церемонии в честь погибшего генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Первый взрыв произошел в 700 м от могилы Сулеймани, второй — в километре от нее. По последним данным, погибли 89 человек, в том числе девять детей, еще около 300 были ранены, некоторые из них в критическом состоянии.