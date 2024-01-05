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В Сочи потушили крупный пожар на мебельном складе

В Сочи пожарные потушили крупный пожар на мебельном складе на улице Тимирязева. Общая площадь возгорания составила 560 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Источник: МЧС РФ

Как ранее уже писала «РГ», ЧП случилось в 13.42 по местному времени, но к месту происшествия практически сразу прибыл пожарный расчет.

Первоначально огонь охватил площадь в 100 квадратных метров, но из-за обилия легко воспламеняемых веществ на складе, пламя быстро распространилось и вскоре полыхало уже на 560-ти квадратных метрах.

«В 14.23 пожар был локализован, пожарным удалось не допустить дальнейшего распространения огня», — говорится в сообщении экстренного ведомства.

К 15.30 удалось полностью потушить пламя. Всего к ликвидации пожара привлекалось 63 человека и 22 единицы техники. Среди людей погибших и пострадавших нет.

пожары
МЧС