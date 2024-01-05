В Сочи потушили крупный пожар на мебельном складе

Как ранее уже писала «РГ», ЧП случилось в 13.42 по местному времени, но к месту происшествия практически сразу прибыл пожарный расчет.
Первоначально огонь охватил площадь в 100 квадратных метров, но из-за обилия легко воспламеняемых веществ на складе, пламя быстро распространилось и вскоре полыхало уже на 560-ти квадратных метрах.
«В 14.23 пожар был локализован, пожарным удалось не допустить дальнейшего распространения огня», — говорится в сообщении экстренного ведомства.
К 15.30 удалось полностью потушить пламя. Всего к ликвидации пожара привлекалось 63 человека и 22 единицы техники. Среди людей погибших и пострадавших нет.