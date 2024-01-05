Чемодан с микросхемами и бланками документов намеревался ввезти в Молдову иностранец

«Сотрудники таможенного поста Кишиневского международного аэропорта при проверке багажа одного из пассажиров рейса Стамбул-Кишинев обнаружили 57 микросхем и 430 папок с иностранными документами об образовании», — уточнили в Таможенной службе.
Уточняется, что 18-летний иностранец выбрал для прохождения таможни коридор для багажа, не нуждающегося в декларировании. Однако сотрудники таможни все же пригласили его пройти детальную проверку.
Микросхемы и бланки документов изъяты, расследование дела продолжается, отмечает Таможенная служба.