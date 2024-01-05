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Чемодан с микросхемами и бланками документов намеревался ввезти в Молдову иностранец

КИШИНЕВ, 5 янв — Sputnik. Чемодан с микросхемами и бланками документов об образовании намеревался ввезти в Молдову иностранный гражданин, следовавший рейсом Стамбул-Кишинев, попытка контрабанды была пресечена молдавскими таможенниками, сообщили в ведомстве.
Источник: Sputnik.md

«Сотрудники таможенного поста Кишиневского международного аэропорта при проверке багажа одного из пассажиров рейса Стамбул-Кишинев обнаружили 57 микросхем и 430 папок с иностранными документами об образовании», — уточнили в Таможенной службе.

Уточняется, что 18-летний иностранец выбрал для прохождения таможни коридор для багажа, не нуждающегося в декларировании. Однако сотрудники таможни все же пригласили его пройти детальную проверку.

Микросхемы и бланки документов изъяты, расследование дела продолжается, отмечает Таможенная служба.