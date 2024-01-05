В Краснодаре 5 января улицы ушли под воду после дождя

На Краснодар днем 5 января обрушился сильный дождь.
Ливень продолжался в кубанской столице около часа. Как рассказал в социальных сетях глава регионального центра Евгений Наумов, в результате разгула стихии ряд улиц Краснодара оказались подтоплены. В их числе — улицы Комарова, Российская, Тенистая и Почтовая, бульвары Строителей и Интернациональный, а также на Елизаветинском путепроводе и в хуторе Ленина на улице Пластунской.
По словам мэра, в первую очередь избытки воды откачивают на участках, где нет «ливневок», а также где пролегают маршруты общественного транспорта.
Ранее «НК» писала, что в Краснодаре и крае 5 января прогнозируется неустойчивая погода с дождями и грозами, а также сильным ветром.