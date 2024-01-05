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В Казахстане объявлен в розыск украинский долларовый миллионер Вадим Машуров

АСТАНА, 5 янв — Sputnik. В Казахстане объявили в розыск 26-летнего долларового миллионера Украины и создателя финансовой пирамиды Вадима Машурова.

Инициатором его розыска выступило Агентство по финмониторингу Казахстана, информация размещена на портале органов статистики.

Розыскное дело от 28 декабря 2023 года зарегистрировано в Алматы, орган, ведущий розыск — Департамент экономических расследований по городу Алматы.

Ищут Машурова и на Украине по трем статьям Уголовного кодекса: ст. 189 ч. 2 (Вымогательство), ст. 146 ч.2 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ст. 289 ч.3 (незаконное завладение транспортным средством).

Машуров известен как основатель компании Instime (сервис по продвижению в Instagram*, работает в 110 странах мира), финпирамиды S-Group и «гуру украинского IT-бизнеса».

*Запрещено в РФ.