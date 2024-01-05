В Казахстане объявлен в розыск украинский долларовый миллионер Вадим Машуров

Инициатором его розыска выступило Агентство по финмониторингу Казахстана, информация размещена на портале органов статистики.
Розыскное дело от 28 декабря 2023 года зарегистрировано в Алматы, орган, ведущий розыск — Департамент экономических расследований по городу Алматы.
Ищут Машурова и на Украине по трем статьям Уголовного кодекса: ст. 189 ч. 2 (Вымогательство), ст. 146 ч.2 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ст. 289 ч.3 (незаконное завладение транспортным средством).
Машуров известен как основатель компании Instime (сервис по продвижению в Instagram*, работает в 110 странах мира), финпирамиды S-Group и «гуру украинского IT-бизнеса».
*Запрещено в РФ.