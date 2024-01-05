Воронежцев предупредили о мошенниках, прикидывающихся коммунальщиками

Полицейские предупредили воронежцев об активизации мошенников на новогодних праздниках. Часто аферисты представляются сотрудниками коммунальных организаций, полиции, либо медработниками. Под этим предлогом заставляют открыть им дверь, а потом всучивают счетчики либо иные предметы сомнительного качества или чудодейственные лекарства по баснословной цене. В случае, если представились сотрудниками сферы ЖКХ, еще и грозят мифическими карами, если жильцы не исполнят их требования.