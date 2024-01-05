ФСБ задержала россиянина за попытку диверсии на объекте Минобороны РФ

«Федеральной службой безопасности задержан гражданин России, причастный к попытке совершения в январе 2024 года по заданию спецслужб Украины диверсии на одном из объектов Министерства обороны России на территории Челябинской области. Диверсант был завербован посредством соцсетей в интернете», — сообщили в ЦОС.
Кроме того, также установлена его причастность к совершенным в ноябре и декабре 2023 года поджогам на объектах связи и железнодорожной инфраструктуры в Республике Дагестан.
Как отметили в ЦОС, «у задержанного изъяты средства связи и электронные носители информации, содержащие его фотоотчеты и переписку с украинскими кураторами».
Задержанный, а также собранные материалы переданы в Следственный комитет РФ.