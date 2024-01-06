На Украине одобрили выход из соглашения о поддержке ветеранов Великой Отечественной

До этого сообщалось, что власти Украины намерены повысить налоги и лишить налоговых льгот физических и юридических лиц в стране ради увеличения поступлений в бюджет. Уточнялось, что Киев намерен вернуть прогрессивную шкалу налогообложения для физических лиц, а для юридических лиц — отменить упрощенную систему налогообложения.