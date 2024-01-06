На Украине одобрили выход из соглашения о поддержке ветеранов Великой Отечественной

Речь идет о соглашении, устанавливающем для участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла военных лет и вдов воинов дополнительные льготы и материальную помощь в связи с 50-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов.
Как объяснил Мельничук, положения договора уже учитываются в законодательстве страны либо выполнены, а участвовать в деятельности СНГ Украина старается как можно меньше с 2014 года.
До этого сообщалось, что власти Украины намерены повысить налоги и лишить налоговых льгот физических и юридических лиц в стране ради увеличения поступлений в бюджет. Уточнялось, что Киев намерен вернуть прогрессивную шкалу налогообложения для физических лиц, а для юридических лиц — отменить упрощенную систему налогообложения.