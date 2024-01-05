Мэрия Белгорода сообщила об угрозе ракетной опасности

«В Белгороде есть угроза ракетной опасности. Просим всех покинуть открытые участки улицы, выйти из своих автомобилей и вернуться в свои дома», — говорится в публикации в Telegram-канале.
Жителей города, уже находящихся дома, призвали не подходить к окнам. При получении сигнала о ракетной опасности нужно немедленно спуститься в укрытия, добавили в мэрии.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также распространил в своем Telegram-канале это предупреждение.
Как сообщил корреспондент РИА Новости, в центре города не было слышно звуков сирены.
Атака на Белгород
Днем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты «Ольха» с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.
По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».
В первые дни нового года Белгород снова подвергся обстрелам. Так, в течение дня 2 января ВСУ выпустили по городу и области 24 ракеты «Ольха» и две «Точки-У», все цели сбили российские средства ПВО. В результате украинских атак погиб один мирный житель, еще 11 получили ранения. Третьего января система противовоздушной обороны уничтожила 12 ракет: шесть «Точек-У» и шесть снарядов РСЗО «Ольха». При обстреле села Солоти пострадала девочка-подросток.
Накануне в Белгороде также объявили о ракетной опасности. В итоге системы ПВО сбили десять снарядов РСЗО «Ольха». Как уточнил глава региона Вячеслав Гладков, при обстреле пострадали два человека. Кроме того, из-за взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом выбило окна в нескольких квартирах, повреждения получили более 30 автомобилей.
Президент Владимир Путин назвал атаку на Белгород терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.