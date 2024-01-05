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Одним из исполнителей теракта на кладбище в Иране оказался уроженец Таджикистана

Одним из двух террористов-смертников, которые совершили теракт рядом с кладбищем в иранском Кермане, оказался уроженец Таджикистана. Личность второго исполнителя устанавливается, сообщает агентство Mehr со ссылкой на министерство информации и национальной безопасности Ирана.
Керман, Иарн
Источник: Reuters

«На утро следующего дня было установлено место проживания двух мертвых террористов, расположенное в пригороде Кермана», — говорится в сообщении.

Всего в рамках дела было арестовано 12 человек, расследование теракта, унесшего жизни не менее 88 человек, продолжается.

3 января два террориста смертника совершили подрыв на дороге, которая ведет к кладбищу, где захоронен экс-командующий элитным спецподразделением «Кудс» корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана генерал Касем Сулеймани. Он был убит ровно четыре года назад в результате авиаудара США по аэропорту Багдада (Ирак). Во время взрыва там находилось много людей.

Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка ИГ.