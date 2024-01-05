Одним из исполнителей теракта на кладбище в Иране оказался уроженец Таджикистана

«На утро следующего дня было установлено место проживания двух мертвых террористов, расположенное в пригороде Кермана», — говорится в сообщении.
Всего в рамках дела было арестовано 12 человек, расследование теракта, унесшего жизни не менее 88 человек, продолжается.
3 января два террориста смертника совершили подрыв на дороге, которая ведет к кладбищу, где захоронен экс-командующий элитным спецподразделением «Кудс» корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана генерал Касем Сулеймани. Он был убит ровно четыре года назад в результате авиаудара США по аэропорту Багдада (Ирак). Во время взрыва там находилось много людей.
Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка ИГ.