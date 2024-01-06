Нежилой двухэтажный дом с мезонином реконструируют в Замоскворечье

«Разработанным проектом предусмотрено сохранение объемно-пространственных характеристик здания. Высота, этажность и общая площадь объекта останутся без изменений. Окна будут увеличены по высоте для лучшей инсоляции и обрамлены рельефным декором. Запланирован ремонт крыши и перекрытий, восстановление и усиление кирпичной кладки», — отметил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.