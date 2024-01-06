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Нежилой двухэтажный дом с мезонином реконструируют в Замоскворечье

В Центральном административном округе реконструируют нежилое двухэтажное здание с мезонином. Об этом сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
Москва, Пятницкая улица
Источник: РИА "Новости"

«Особенностью территории реконструкции является ее окружение старой московской застройкой, близостью к объектам культурного наследия, что повлияло на градостроительную концепцию всего здания. Основная задача проекта — создание высококачественной среды, обеспечивающей высокий уровень комфорта обслуживания», — цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Объект расположен по адресу: ул. Пятницкая, д. 60. После завершения реконструкции в здании планируется разместить салон красоты.

«Разработанным проектом предусмотрено сохранение объемно-пространственных характеристик здания. Высота, этажность и общая площадь объекта останутся без изменений. Окна будут увеличены по высоте для лучшей инсоляции и обрамлены рельефным декором. Запланирован ремонт крыши и перекрытий, восстановление и усиление кирпичной кладки», — отметил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, застройщиком подготовлена необходимая документация и в ближайшее время планируется оформление разрешения на реконструкцию объекта.

«Архитектурный облик предусматривает изменение декора и цвета фасадов. В здании разместят залы-салоны для посетителей, на уровне мезонина — кабинеты процедур, будут обеспечены удобный подъезд для разгрузки транспорта, доступ для маломобильных посетителей», — подчеркнул Сергей Левкин.

архитектура