Нежилой двухэтажный дом с мезонином реконструируют в Замоскворечье

«Особенностью территории реконструкции является ее окружение старой московской застройкой, близостью к объектам культурного наследия, что повлияло на градостроительную концепцию всего здания. Основная задача проекта — создание высококачественной среды, обеспечивающей высокий уровень комфорта обслуживания», — цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.
Объект расположен по адресу: ул. Пятницкая, д. 60. После завершения реконструкции в здании планируется разместить салон красоты.
«Разработанным проектом предусмотрено сохранение объемно-пространственных характеристик здания. Высота, этажность и общая площадь объекта останутся без изменений. Окна будут увеличены по высоте для лучшей инсоляции и обрамлены рельефным декором. Запланирован ремонт крыши и перекрытий, восстановление и усиление кирпичной кладки», — отметил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.
По его словам, застройщиком подготовлена необходимая документация и в ближайшее время планируется оформление разрешения на реконструкцию объекта.
«Архитектурный облик предусматривает изменение декора и цвета фасадов. В здании разместят залы-салоны для посетителей, на уровне мезонина — кабинеты процедур, будут обеспечены удобный подъезд для разгрузки транспорта, доступ для маломобильных посетителей», — подчеркнул Сергей Левкин.