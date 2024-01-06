Актер Кристиан Оливер погиб в авиакатастрофе на Карибах

На борту находились три пассажира: 51-летний Кристиан Клепсер (настоящая фамилия актера) и две его дочери Мадита и Анник — 10 и 12 лет, а также пилот и владелец самолета Роберт Сакс, все они погибли.
Самолет, который направлялся в Сент-Люсию, упал примерно в миле (около 1,6 км) от острова Петит-Невис. По данным полиции, сначала к месту происшествия прибыли местные рыбаки и дайверы, позднее сотрудники береговой охраны передали тела врачам. Полиция продолжает расследование.
Кристиан Оливер родился в Германии, позднее он переехал в США, где работал моделью и брал уроки актерского мастерства. Оливер получил широкую известность благодаря ролям в фильмах «Валькирия», «Гремучие змеи» и «Спиди-гонщик», он также снимался в «Спецотряде “Кобра”» «Восьмом чувстве», «Параллельных мирах» и «Инспекторе Джордже Джентли».