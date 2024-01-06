Назад в 90-ые: В Кишиневе поджидали приехавшего с заработков мужчину, чтобы ограбить, и чуть не убили

Руководитель команды по поиску пропавших «СOD» Роман Волхв написал предупредительный пост в соцсетях.
В Кишинёве в ночь с 29 на 30 декабря 2023 года, на Буюканах, было совершено ограбление и попытка убийства мужчины. Он приехал на маршрутке «Чехия-Молдова». По всей видимости, злоумышленники знали о постоянном месте прибытия транспорта из-за рубежа, и поджидали пассажиров. Высматривали одиноких пассажиров, которые, видимо, привезли в страну деньги с заработков.
Порезав горло ножом, мужчину ограбили, оставив умирать прямо на улице.
К счастью, он выжил! В больнице мужчине оказали помощь, и сейчас его жизни ничего не угрожает.
Если вы собираетесь приехать в Молдову из заграницы подобным способом, то будьте осторожны, предупреждает Роман.
Скажите знакомым и родственникам, встречайте их на конечных остановках зарубежных маршруток. Даже если у приехавших с собой немного денег, нужно позаботиться о безопасности. Особенно, если транспорт прибывает в ночное время.
Помните, сейчас сложные времена в стране, мы будто вернулись в жуткие 90-ые, потому что даже такси взятое у обочины дороги, не может гарантировать сегодня безопасность.