Назад в 90-ые: В Кишиневе поджидали приехавшего с заработков мужчину, чтобы ограбить, и чуть не убили

В Кишинёве в ночь с 29 на 30 декабря 2023 года, на Буюканах, было совершено ограбление и попытка убийства мужчины. Он приехал на маршрутке «Чехия-Молдова». По всей видимости, злоумышленники знали о постоянном месте прибытия транспорта из-за рубежа, и поджидали пассажиров. Высматривали одиноких пассажиров, которые, видимо, привезли в страну деньги с заработков.