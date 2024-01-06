Видео взрыва в кафе Уральска появилось в Сети

Напомним, хлопок газа в двухэтажном кафе «RIZYQ» произошел в ночь на 4 января. Это вызвало обрушение на площади 110 кв. м. и возгорание на площади в 25 кв. м. Пожар ликвидировали в 2:40. В АО «КазТрансГаз Аймак» сообщили, что, предположительно, взорвался газовый баллон. На месте ЧП сначала были обнаружены тела двух, а затем и третьего погибшего. Также спасатели достали из-под разрушенных конструкций 6 человек, 5 из которых госпитализировали.