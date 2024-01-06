Видео взрыва в кафе Уральска появилось в Сети

Момент взрыва в кафе «RIZYQ» попал на камеры наблюдения. Видео опубликовало местное издание «Уральская неделя» в своем Telegram-канале.
Напомним, хлопок газа в двухэтажном кафе «RIZYQ» произошел в ночь на 4 января. Это вызвало обрушение на площади 110 кв. м. и возгорание на площади в 25 кв. м. Пожар ликвидировали в 2:40. В АО «КазТрансГаз Аймак» сообщили, что, предположительно, взорвался газовый баллон. На месте ЧП сначала были обнаружены тела двух, а затем и третьего погибшего. Также спасатели достали из-под разрушенных конструкций 6 человек, 5 из которых госпитализировали.
В акимате ЗКО пояснили, что пятеро пострадавших находятся в многопрофильной городской больнице Уральска. Двое мужчин и две женщины были доставлены с сильными ожогами и получают лечение в реанимационном отделении, один мужчина — в травматологическом. Среди пострадавших двое граждан Узбекистана.