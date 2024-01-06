АСТАНА, 6 янв — Sputnik. В Шымкенте задержан подозреваемый в двух убийствах, по факту совершения особо тяжкого преступления возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в полиции Шымкента.
Тело одного погибшего 1984 года рождения было найдено вчера, второго — сегодня днем, пишет Otyrar.kz. Кроме того, в четверг преступник напал с ножом еще на одного мужчину.
«4 января в городскую больницу N1 доставлен пациент 1975 г.р. с множественными колото-резанными ранениями в области ключицы слева, с повреждением сосудисто — нервного пучка плечевого сплетения. Колото-резаное ранение передней поверхности шеи. Острая постгемаррагическая анемия тяжелой степени», — прокомментировали в упрздраве области.
После операции пациента перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии.
Говорится, что задержанному 28 лет, и он безработный.
«По факту совершения особо тяжкого преступления возбуждено уголовное дело. Ведутся следственные мероприятия. Назначены необходимые экспертизы. Иная информация в интересах следствия не разглашается», — говорится в официальном сообщении ДП Шымкента.