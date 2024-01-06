Мужчина решил нажиться на долларах, но они оказались фальшивыми

Мужчина попал в объектив камер видеонаблюдения не только магазина, но и на камеры ЦОУ ОП Бурлинского района. На записи видно автомашину, на которой уехал мужчина с места происшествия. Оперативникам не составило труда найти злоумышленника. Им оказался житель города Аксай. В его квартире были обнаружены похищенные «доллары».



Задержанный рассказал, что один из знакомых поведал ему, что в магазине хозяин хранит доллары. Мужчина решил быстро разбогатеть. По данному факту ОП Бурлинского района начато досудебное расследование.