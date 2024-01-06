Мужчина попал в объектив камер видеонаблюдения не только магазина, но и на камеры ЦОУ ОП Бурлинского района. На записи видно автомашину, на которой уехал мужчина с места происшествия. Оперативникам не составило труда найти злоумышленника. Им оказался житель города Аксай. В его квартире были обнаружены похищенные «доллары».
Задержанный рассказал, что один из знакомых поведал ему, что в магазине хозяин хранит доллары. Мужчина решил быстро разбогатеть. По данному факту ОП Бурлинского района начато досудебное расследование.
Мужчина решил нажиться на долларах, но они оказались фальшивыми
Кража сувенирных денег произошла в ЗКО. Задержанному рассказали, что в магазине хранятся доллары, после чего, мужчина решил совершить налет на магазин, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Polisia.kz.
Мужчина попал в объектив камер видеонаблюдения не только магазина, но и на камеры ЦОУ ОП Бурлинского района. На записи видно автомашину, на которой уехал мужчина с места происшествия. Оперативникам не составило труда найти злоумышленника. Им оказался житель города Аксай. В его квартире были обнаружены похищенные «доллары».