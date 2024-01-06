В Новосибирске автомобиль въехал в витрину магазина.
Инцидент произошел накануне вечером, 5 января, на улице Жуковского. Как сообщают очевидцы, на перекрестке с улицей Дмитрия Донского столкнулись два автомобиля, в результате чего иномарка влетела в витрину магазина «Продукты Ермолино».
— Subaru Impreza протаранила витрину павильона после столкновения с Nissan Qashqai, — говорится в сообщении в паблике «АСТ-54».
Отмечается, что в результате ДТП пострадавших не было, в торговом павильоне на момент аварии не было посетителей и сотрудников.
Ранее «Прецедент» писал, что в «Толмачёво» возобновили прямые рейсы из Новосибирска в Тобольск. В 2023 году количество жалоб в ЦУР Новосибирской области выросло на 66%. Владимир Путин назначил 13 новых судей в Новосибирской области.
Максим ЩЕГОЛЬКОВ.