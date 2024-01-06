Российский снайпер рассказал о блокировке пехоты ВСУ на артемовском участке

«На данной местности есть много точек, с которых я могу работать. После того как отработал по противнику, пытаешься найти новою точку для засады. Понимаешь, что в следующий раз он уже по этой дороге не пойдет, а с учетом местности, минных полей и нашей артиллерии, с учетом всех этих моментов, глядя на карту местности, заранее пытаешься думать, как противник, и пытаешься найти лазейки, по которым он в следующий раз будет проходить», — приводит его слова «РИА Новость».