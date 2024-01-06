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В Портленде самолет экстренно сел из-за вылетевшего иллюминатора

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Самолет авиакомпании Alaska Airlines совершил экстренную посадку в Портленде в американском штате Орегон после того как во время полета у воздушного судна вылетел иллюминатор, сообщает телеканал CNN.
Источник: © РИА Новости

«Рейс авиакомпании Alaska Airlines совершил экстренную посадку в пятницу вечером в Портленде, штат Орегон, после того как в полете вылетел иллюминатор», — говорится в сообщении телеканала со ссылкой на одного из пассажиров рейса.

Отмечается, что самолет направлялся из Портленда в Онтэрио в штате Калифорния.

По данным телеканала, экипаж самолета сообщил о проблеме с герметизацией. Один из пассажиров рассказал телеканалу, что иллюминатор вылетел вскоре после взлета.

«Самолет благополучно приземлился в международном аэропорту Портленда, на борту находился 171 пассажир и шесть членов экипажа», — приводит телеканал слова авиакомпании.

Национальный совет США по безопасности на транспорте (NTSB) сообщил, что ведет расследование случившегося.