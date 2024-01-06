В озере под Воронежем нашли погибшего рыбака

Тело Владимира, объявленного в розыск, нашли на мелководье озера, расположенного недалеко от реки Савала. Об этом 5 января рассказали в поисковом отряде Воронежской области «ЛизаАлерт».
Владимир Петрович жил в районном поселке Новохоперский. О его пропаже родные сообщили через сутки после того, как мужчина престал выходить на связь. Было известно, что утром в первый день нового года он ушел на рыбалку.
— Вводные данные были очень тревожные, но мы все надеялись на чудо, — рассказали волонтеры.
На поиски рыбака была организованна группа из 24 добровольцев, состоящая из местных жителей, жителей Борисоглебска, Поворино, Воронежа и соседней Саратовской области. Родственники пропавшего без вести успели составить карту излюбленных мест рыбалки, а также обозначили толщину льда на разных участках реки. Рассказали, где можно подойти к реке Савала, на которой в теплые новогодние дни оттаял лед.
Добровольцы осматривали не только береговую линию водоема, но и многочисленные озера на лугах между поселком и рекой, а также заросли камыша на заболоченных участках. Некоторые волонтеры остались опрашивать соседей, на случай того, что Владимир Петрович остановился у соседей.
К сожалению, мужчину нашли мертвым на мелководье у берега ближайшего озера.
— По всей видимости, он погиб еще до того, как родные начали бить тревогу. Приносим свои соболезнования, — сказали представители общества «Лиза Алерт».