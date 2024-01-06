Продавщица получила кирпичом по голове из-за 20 тыс тенге в Уральске

По словам пострадавшей, в магазин зашел молодой парень и начал спрашивать продукты питания, перечислив то что ему нужно, продавщица поинтересовалась нужен ли ему пакет, когда последняя наклонилась за пакетом парень ударил ее в затылок обломком от кирпича, и женщина падает на ветрину, а затем на землю. В это время злоумышленник хватает за волосы женщину и спрашивает деньги. После, он забрал деньги в сумме 20 тыс тенге и скрылся с места происшествия. Женщина обратилась в полицию.



Сейчас он водворен в изолятор временного содержания УП города Уральск. В отношении мужчины начато досудебное расследование.