Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Продавщица получила кирпичом по голове из-за 20 тыс тенге в Уральске

Женщина наклонилась за пакетом, чтобы отдать его покупателю, в это время, мужчина ударил последнюю кирпичом по голове, передает ИА «NewTimes.kz».

Грабителем оказался молодой человек, который изначально зашел за продуктами. Как сообщает пресс-служба ДП Западно-Казахстанской области, преступника задержала полиция «по горячим следам». Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.

По словам пострадавшей, в магазин зашел молодой парень и начал спрашивать продукты питания, перечислив то что ему нужно, продавщица поинтересовалась нужен ли ему пакет, когда последняя наклонилась за пакетом парень ударил ее в затылок обломком от кирпича, и женщина падает на ветрину, а затем на землю. В это время злоумышленник хватает за волосы женщину и спрашивает деньги. После, он забрал деньги в сумме 20 тыс тенге и скрылся с места происшествия. Женщина обратилась в полицию.

Сейчас он водворен в изолятор временного содержания УП города Уральск. В отношении мужчины начато досудебное расследование.