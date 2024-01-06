Ночью над Крымом сбили четыре вражеские ракеты

6 января, в ночь с пятницы на субботы, российские средства ПВО сбили четыре украинские ракеты над территорией Крымского полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
Так, по информации военных, атака произошла около 00.30 6 января.
— Пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинские ракеты перехвачены и уничтожены над Крымским полуостровом, — отметили в Минобороны.
Днем ранее, в ночь на 5 января, ПВО России сбила 36 беспилотников, направленных в сторону Крыма. А днем того же дня была пресечена очередная попытка — над северо-западной частью Черного моря. Вечером 4 января с украинской стороны было выпущено десять ракет и дрон, которые успешно уничтожили российские военнослужащие.