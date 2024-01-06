Ночью над Крымом сбили четыре вражеские ракеты

Днем ранее, в ночь на 5 января, ПВО России сбила 36 беспилотников, направленных в сторону Крыма. А днем того же дня была пресечена очередная попытка — над северо-западной частью Черного моря. Вечером 4 января с украинской стороны было выпущено десять ракет и дрон, которые успешно уничтожили российские военнослужащие.