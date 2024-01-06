Провалились под землю в Павлодарской области: подключена тяжелая техника

По данным за 6 января 2024 года пресс-службы Департамента по чрезвычайным ситуациям, на месте ЧС работает тяжелая инженерная техника: 3 экскаватора, 2 погрузчика, 2 бульдозера.
«Всю ночь и по настоящее время ведутся работы по прокладке прохода ко дну обвала. Продолжается осыпание грунта с краев обвала».
Всего на месте происшествия задействованы 138 человек и 37 единиц техники подразделений МЧС, РЦШ ПВАСС, местных исполнительных органов, АО «Майкаинзолото», полиции и скорой помощи.
4 января 2024 года около 01:25 на технологической автодороге на территории АО «Майкаинзолото» в очистное пространство недействующей шахты упал автобус, в котором находились спасатели Павлодарского филиала РЦШ ПВАСС, выехавшие на вызов о задымлении в районе шахты АО «Майкаинзолото». Всего в автобусе находились четыре человека.
В Республиканском центральном штабе профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб заявили, что в песке найдены тела двух спасателей.
5 января аким Павлодарской области Асаин Байханов показал масштабы воронки. В этот же день стало известно, что полиция региона начала расследование по факту гибели спасателей на руднике АО «Майкаинзолото».