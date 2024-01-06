Турция депортирует в Узбекистан «баронессу разврата», которую разыскивал Интерпол

По информации турецкого издания Haberler, «баронессе разврата», известной как «Мадам Клод», предъявлены обвинения в торговле людьми в сексуальных целях. Ее по красному уведомлению разыскивал Интерпол.
Расследование показало, что Мирханова незаконно переправляла в Турцию женщин из России, Беларуси, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана. Секс-работницы продавались в публичные дома через посредников.
Турецкие правоохранители задержали ее в своем доме в городе Айваджик провинции Чанаккале. Ее доставили в репатриационный центр для депортации.
Для справки:
«Красное уведомление» Интерпола — это запрос к правоохранительным органам стран мира об определении местонахождения и предварительном аресте лица в ожидании экстрадиции, выдачи или аналогичного правового действия.