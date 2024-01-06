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Турция депортирует в Узбекистан «баронессу разврата», которую разыскивал Интерпол

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Турции задержали гражданку Узбекистана Нилуфар Мирханову, она незаконно поставляла турецким борделям секс-работниц из разных стран. Ее по «красному уведомлению» разыскивал Интерпол, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

По информации турецкого издания Haberler, «баронессе разврата», известной как «Мадам Клод», предъявлены обвинения в торговле людьми в сексуальных целях. Ее по красному уведомлению разыскивал Интерпол.

Расследование показало, что Мирханова незаконно переправляла в Турцию женщин из России, Беларуси, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана. Секс-работницы продавались в публичные дома через посредников.

Турецкие правоохранители задержали ее в своем доме в городе Айваджик провинции Чанаккале. Ее доставили в репатриационный центр для депортации.

Для справки:

«Красное уведомление» Интерпола — это запрос к правоохранительным органам стран мира об определении местонахождения и предварительном аресте лица в ожидании экстрадиции, выдачи или аналогичного правового действия.