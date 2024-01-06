Волонтеры спасли заблудившегося в лесу в 30-градусный мороз нижегородца

«Было темно, и он даже по своим следам не смог выбраться. Пара наших волонтеров его через два часа нашли. Выносили на руках, потому что техника по зимнему лесу никак не проехала бы», — пояснил руководитель поисково-спасательного отряда Сергей Шухрин.