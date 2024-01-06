В Калининградской области от переохлаждения погибли два человека

— В надворной постройке во дворе частного дома в поселке Низовье Гурьевского района обнаружено тело 64-летнего местного жителя. Кроме того, в подвале дома в поселке Волочаевское Светловского городского округа обнаружено тело 48-летнего мужчины без определенного места жительства, — рассказали в СК.