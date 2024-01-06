В Калининградской области от переохлаждения погибли два человека

За минувшие сутки следователи регионального управления Следственного комитета дважды выезжали на места происшествия по фактам гибели людей от переохлаждения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в субботу, 6 января.
— В надворной постройке во дворе частного дома в поселке Низовье Гурьевского района обнаружено тело 64-летнего местного жителя. Кроме того, в подвале дома в поселке Волочаевское Светловского городского округа обнаружено тело 48-летнего мужчины без определенного места жительства, — рассказали в СК.
Отмечается, что в обоих случаях видимых признаков криминальной смерти на телах погибших не обнаружено.
— Предположительно, оба мужчины погибли от переохлаждения. По данным фактам следователями назначены судебно-медицинские экспертизы, — подчеркнули в пресс-службе.