Украинские войска нанесли удар HIMARS по Стаханову в ЛНР

«Сегодня ночью вооруженные формирования Украины нанесли ракетный удар из западной установки HIMARS по нашему городу. Было выпущено две ракеты, пострадала гражданская инфраструктура, в том числе здание гостиницы “Донбасс”. К счастью, никто не пострадал», — написал он в Telegram-канале.