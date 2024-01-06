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Намеренно наехавшего на полицейского жителя Рудного осудили

Его привлекли к уголовной ответственности. Инцидент произошел еще 22 декабря в Рудном.

В тот день водитель Toyota остановился под знаком «Парковка для инвалидов», пишет ИА El.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Это заметил патрульный полицейский, который сделал водителю замечание. Тот отреагировал агрессивно и попытался скрыться. Страж порядка пытался ему помешать, но водитель наехал на него и провез на капоте около 50 метров.

Мужчину признали виновным в насильственных действиях в отношении представителя власти. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет ограничения свободы с установлением пробационного контроля.