Намеренно наехавшего на полицейского жителя Рудного осудили

В тот день водитель Toyota остановился под знаком «Парковка для инвалидов», пишет ИА El.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Это заметил патрульный полицейский, который сделал водителю замечание. Тот отреагировал агрессивно и попытался скрыться. Страж порядка пытался ему помешать, но водитель наехал на него и провез на капоте около 50 метров.
Мужчину признали виновным в насильственных действиях в отношении представителя власти. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет ограничения свободы с установлением пробационного контроля.