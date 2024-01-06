Четыре человека пострадали в массовом ДТП на плотине Волжской ГЭС

ДТП на плотине Волжской ГЭС случилось в 20.40. По предварительным данным, 65-летний водитель Ssang Yong ехал в сторону Волгограда. В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в ехавшие навстречу Mitsubishi Colt и «УАЗ Патриот». От удара на скользкой дороге УАЗ, за рулем которого была 20-летняя девушка, отбросило на попутный «ВАЗ-2115».