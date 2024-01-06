Четыре человека пострадали в массовом ДТП на плотине Волжской ГЭС

Четыре автомобиля столкнулись на плотине Волжской ГЭС под Волгоградом вечером 5 января. Под ледяным дождем Ssang Yong влетел в движущиеся навстречу Mitsubishi Colt, «УАЗ Патриот» и «ВАЗ-2115». В больницу с места массовой аварии увезли четырех человек, сообщили в главке МВД по Волгоградской области.
— Водители иномарок, а также двое 21-летних пассажиров автомашины Mitsubishi Colt с различными травмами доставлены в медицинское учреждение, — рассказали в ведомстве.
ДТП на плотине Волжской ГЭС случилось в 20.40. По предварительным данным, 65-летний водитель Ssang Yong ехал в сторону Волгограда. В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в ехавшие навстречу Mitsubishi Colt и «УАЗ Патриот». От удара на скользкой дороге УАЗ, за рулем которого была 20-летняя девушка, отбросило на попутный «ВАЗ-2115».