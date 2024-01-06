Самолет, приземлившийся в Курумоче из-за плохой погоды, вылетел в Волгоград

Приволжская транспортная прокуратура сообщила о том, что авиарейс № SU-1186 вылетел в Волгоград в 12:14 по самарскому времени.
Напомним, ночью 5 января в самарском аэропорту внепланово приземлился самолет, летевший рейсом № SU-1186 по маршруту Москва — Волгоград. Остановку пришлось совершить из-за неблагоприятных погодных условий. В период ожидания вылета по маршруту, запланированному на 6 января в 10:00, транспортная прокуратура контролировала соблюдение прав пассажиров рейса.
В транспортной прокуратуре сообщили, что за время ожидания вылета жалобы и обращения от пассажиров рейса не поступали. Авиакомпания предоставила пассажирам все необходимые услуги, в соответствии с федеральными авиационными правилами.