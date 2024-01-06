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Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8, 29 беспилотников и один снаряд HIMARS, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
Источник: © РИА Новости

"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

За сутки перехвачены четыре авиационные управляемые ракеты, а также реактивный снаряд HIMARS", — говорится в сообщении.

Кроме того, за сутки были сбиты 29 украинских дронов в ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Всего с начала спецоперации было уничтожено 565 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 10488 беспилотных летательных аппаратов, 447 зенитных ракетных комплексов, 14494 танка и других боевых бронированных машин, 1201 боевая машина реактивных систем залпового огня, 7645 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17121 единица специальной военной автомобильной техники.