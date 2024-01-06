Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области

Всего с начала спецоперации было уничтожено 565 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 10488 беспилотных летательных аппаратов, 447 зенитных ракетных комплексов, 14494 танка и других боевых бронированных машин, 1201 боевая машина реактивных систем залпового огня, 7645 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17121 единица специальной военной автомобильной техники.