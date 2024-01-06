В Краснодаре нашли мертвой главу интернет-редакции ГТРК «Кубань» Зою Коновалову

Причиной смерти называют отравление, говорится на сайте кубанского отделения ГТРК.



Зоя Коновалова работала в Москве в печатных изданиях и PR-структурах, была корреспондентом на радиостанциях «Маяк» и «Юность». В 2003 году она переехала в Краснодарский край и стала работать корреспондентом, а позже редактором и ведущей «Вести. Кубань». Она была телеведущей «Екатеринодара», главой редакции новостей на «Первом Радио», возглавляла дирекцию информационного вещания телекомпании «Кубань 24», а позже — новостной отдел портала «Юга. Ру». Последний год Зоя Коновалова руководила интернет-редакцией ГТРК «Кубань».



У журналистки остались 15-тилетняя дочь и сын.



Татьяна Ручкина.