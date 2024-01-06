В Самаре из-за хлопка газового баллона при натяжении потолка пострадали четыре человека

В субботу, 6 января, в 13:13 в Самаре в Октябрьском проезде в доме № 4 при проведении работ по монтажу натяжного потолка произошел хлопок газового баллона (пропан, объем 5 литров), сообщает пресс-служба МЧС.