В Самаре из-за хлопка газового баллона при натяжении потолка пострадали четыре человека

ЧП произошло в однокомнатной квартире многоквартирного дома. Несущие конструкции жилого дома не повреждены.
В результате происшествия погибших нет, пострадали четыре человека: 49, 36 и двое 18-летних. Мужчины госпитализированы.
В целях безопасности до прибытия пожарно-спасательных подразделений было эвакуировано 50 человек.
На месте происшествия от МЧС России привлечено 15 человек и пять единиц техники. Причина происшествия — устанавливается.
В областном минздраве сообщили: «Четверо пострадавших госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Их состояние оценивается как тяжелое».