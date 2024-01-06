Битва за куртки. Благотворительная акция от магазина в Ташкенте закончилась штрафами для его менеджера и сотрудников. Видео

В итоге по судебному решению управляющему придется заплатить штраф в размере 5,1 миллиона сумов, работникам магазина — 3,4 миллиона сумов. Очевидно, они хотели как лучше — сделать что-то доброе в эти дни после праздника, но получилось, как всегда.

