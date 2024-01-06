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Битва за куртки. Благотворительная акция от магазина в Ташкенте закончилась штрафами для его менеджера и сотрудников. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Благотворительная акция от магазина мужской одежды в Ташкенте закончилась штрафами для его управляющего и сотрудников. В битве за бесплатные куртки никто не пострадал, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

Акция проходила 4 января в магазине, расположенном в Юнусабадском районе. Ее организаторы планировали бесплатно раздать 300 пальто и курток. Как обычно это бывает в Узбекистане, благотворительное мероприятие закончилось беспорядками.

Люди вырывали из рук друг друга и буквально дрались за одежду, которую благотворителям пришлось швырять в толпу, штурмующую магазин. В ситуацию вмешались правоохранители. К счастью, в битве за бесплатную верхнюю одежду никто не пострадал.

По данным ГУВД Ташкента, на менеджера магазина и девять его сотрудников были составлены административные протоколы за нарушение правил проведения массовых мероприятий и неподчинение сотрудникам правоохранительных органов.

В итоге по судебному решению управляющему придется заплатить штраф в размере 5,1 миллиона сумов, работникам магазина — 3,4 миллиона сумов. Очевидно, они хотели как лучше — сделать что-то доброе в эти дни после праздника, но получилось, как всегда.