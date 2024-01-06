49-летнему омичу взорвавшаяся в руке петарда оторвала пальцы

В омском Клиническом медико-хирургическом центре травматологи сообщили о сложной травме, которую в период новогодних каникул получил 49-летний житель города. Мужчина вместе с соседями решил устроить во дворе дома целое пиротехническое шоу, но одна из петард взорвалась прямо в руке.