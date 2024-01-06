Два человека погибли и еще один пострадал в ДТП в Семеновском округе утром 6 января, об этом ИА «Время Н» сообщили в УГИБДД России по Нижегородской области.
Смертельная авария произошла на 101 км автодороги Нижний Новгород — Йошкар-Ола. При прохождении крутого поворота 40-летний водитель «Шевроле» вылетел на полосу встречного движения, где врезался в «Ниву».
В результате пассажиры «Нивы» скончались на месте происшествия, личности погибших устанавливаются.
39-летний водитель «Нивы» доставлен в ЦРБ города Семенов.