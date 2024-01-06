Работу литовских пунктов пропуска на границе с Россией ограничат

«Уважаемые перевозчики! Сообщаем о том, что с 04.00 6 января до 00.00 8 января 2024 г в литовских пунктах пропуска, в том числе Кибартай (на российской стороне пункт пропуска Чернышевское, Калининградская область) будут проводиться работы по обслуживанию таможенной системы. В этот период проезд для транспорта с грузом через пункты пропуска будет ограничен», — указывает ведомство.