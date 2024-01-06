Трагедия на руднике «Майкаинзолото»: к поискам людей подключили дроны

«Мы продолжаем поисковые работы на месте обвала в районе горного отвода АО “Майкаинзолото”. Оперативным штабом вчера было принято решение прорыть траншею на глубину примерно 120−130 метров для спуска в провал специализированной техники. Вчера же начали подготовку прохода для спуска техники ко дну обвала. В этих работах задействовали три экскаватора, два погрузчика, два бульдозера. Работы идут в круглосуточном режиме, непрерывно. Разрыто и вывезено около пяти тысяч кубометров грунта и горной породы», — сообщил аким области на своей странице в Instagram*.