В Саках будут уничтожать остатки сбитых ракет

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв — РИА Новости Крым. В городе Саки на западе Крыма будут уничтожать остатки сбитых ракет, предупредил мэр города Александр Овдиенко.
«Внимание жителей города Саки! В ближайшее время на территории города будет производиться уничтожение взрывоопасного НАТОвского хлама, который посбивали наши доблестные Zащитники. Будет несколько неопасных для населения взрывов», — написал он в своем Telegram-канале.
Овдиенко попросил горожан соблюдать спокойствие и уделить внимание людям почтенного возраста и больным. Ситуация полностью контролируется органами власти города и специальными службами, заверил глава администрации.
4 января дежурными средствами ПВО десять украинских ракет были уничтожены над Крымским полуостровом.
Около полудня 5 января над акваторией Черного моря дежурные средства ПВО сбили противокорабельную ракету «Нептун». В ночь на 6 января еще четыре авиационных управляемых ракеты были перехвачены и уничтожены над территорией Крыма.