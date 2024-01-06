Омичи собрали 60 тысяч рублей на корм косулям

Вместе с другими омичами женщина смогла собрать 50 тысяч рублей. На эти деньги неравнодушные жители купили 50 тюков сена и 10 мешков зерна. Также омичи арендовали прицеп. 5 января неравнодушные жители поехали в леса Омской области, чтобы разложить тюки с сеном.