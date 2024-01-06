Омичи собрали 60 тысяч рублей на корм косулям

Миграция косуль продлится ещё до марта, поэтому омичи взяли всё в свои руки и решили накормить животных своими силами. Одну из двух акций помощи организовала Татьяна Пальшина.
Вместе с другими омичами женщина смогла собрать 50 тысяч рублей. На эти деньги неравнодушные жители купили 50 тюков сена и 10 мешков зерна. Также омичи арендовали прицеп. 5 января неравнодушные жители поехали в леса Омской области, чтобы разложить тюки с сеном.
Вторую акцию устроили охотники из деревни Приветной в Омском районе. Они собрали 10 тысяч рублей, купили сено и тоже раскидали тюки по лесам.
Ранее мы сообщали, что в Омской области из-за нашествия косуль введён режим повышенной готовности.